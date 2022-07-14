В Грузии построят ледовый каток международного стандарта. Страна подписала с ИИХФ меморандум о сотрудничестве

В Грузии построят ледовый каток международного стандарта.

13 июля министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава ИИХФ Люк Тардиф подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет построен каток для хоккея и фигурного катания.

Меморандум подразумевает сотрудничество сторон для развития хоккея на льду в Грузии. Строительство катка запланировано на 2023 год.

«По моей просьбе господин президент выразил готовность помочь с техническим консультированием и с разработкой проекта катка. Конечно, после мы хотим принимать на этом катке международные соревнования», – сказала Цулукиани.