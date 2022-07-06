Кожевников раскритиковал ИИХФ: «Негодяи. Пусть Тардиф свои слова себе в одно место засунет. Они занимаются дискриминацией»

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Александр Кожевников раскритиковал ИИХФ и ее президента Люка Тардифа

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

– Конечно, я отношусь к такому решению негативно. Я уже говорил об этом и готов повторить: в ИИХФ негодяи, вместе со своим президентом Люком Тардифом.

– Тардиф говорит, что это решение – не дискриминация, а защита российских хоккеистов.

– Он может что угодно говорить. Пусть Тардиф свои слова себе в одно место засунет. Негодяй! Это дискриминация, чем в ИИХФ и занимаются.

– Что теперь сборной России делать во время отстранения?

– Надо искать какие-то возможности. Играть с Беларусью, Казахстаном. Ситуация тяжелая, но надо терпеть. Делать свой чемпионат интереснее. Пока так поваримся, ничего не поделаешь. Действительно дискриминация, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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