Кожевников раскритиковал ИИХФ: «Негодяи. Пусть Тардиф свои слова себе в одно место засунет. Они занимаются дискриминацией»

раскритиковал ИИХФ и ее президента Люка Тардифа.

Независимый дисциплинарный совет Международный федерации хоккея отклонил жалобы Федераций хоккея России и Беларуси на решение совета ИИХФ об отказе в допуске национальных сборных к соревнованиям ИИХФ.

– Конечно, я отношусь к такому решению негативно. Я уже говорил об этом и готов повторить: в ИИХФ негодяи, вместе со своим президентом Люком Тардифом.

– Тардиф говорит, что это решение – не дискриминация, а защита российских хоккеистов.

– Он может что угодно говорить. Пусть Тардиф свои слова себе в одно место засунет. Негодяй! Это дискриминация, чем в ИИХФ и занимаются.

– Что теперь сборной России делать во время отстранения?

– Надо искать какие-то возможности. Играть с Беларусью, Казахстаном. Ситуация тяжелая, но надо терпеть. Делать свой чемпионат интереснее. Пока так поваримся, ничего не поделаешь. Действительно дискриминация, – сказал двукратный олимпийский чемпион.