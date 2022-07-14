Илья Коновалов: «В Северной Америке многое почерпнул – быстрота хоккея, скорость принятия решений. Вырос как личность»

Новичок рассказал, чему научился в период игры в Северной Америке.

В прошлом сезоне россиянин провел 17 матчей в за .

О Северной Америке

«Хороший сезон для меня был, многое почерпнул для себя в Северной Америке, в плане быта тоже, вырос как личность, это поможет мне в будущем.

Многое – это система игры, быстрота хоккея, скорость принятия решений, маленькие площадки. Сейчас пока живу на базе, потом, ближе к сезону, вместе с женой снимем квартиру, посмотрим достопримечательности города».

О «Динамо»

Я очень рад присоединиться к такому великому клубу, рад познакомиться со всеми ребятами. Со многими общаюсь в раздевалке, на сборах поближе познакомимся, уже в рабочем процессе.

Думаю, что нас ждет интересный сезон, будем стараться радовать болельщиков победами», – сказал Коновалов.