Николишин о Минтюкове: «В Канаде тренеры плотно занимаются подготовкой игроков. У нас этого, увы, не делают»

высказался о сильных качествах хоккеиста Павла Минтюкова.

Российский защитник был выбран «Анахаймом» под 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

– Вас удивило, что под десятым номером был выбран защитник Павел Минтюков? Ведь мы привыкли, что клубы НХЛ предпочитают брать из России талантливых нападающих.

– Тех, кто глубоко следит за молодежным хоккеем, это удивить не может. Просто Минтюковым в России никто особенно не интересовался.

Павел был частью сделки, когда возвращало из Санкт-Петербурга Кагарлицкого и взамен отдало в СКА трех молодых игроков. Так вот Минтюков из тех троих был самым талантливым. Поэтому я и не удивлен, что его на драфте сразу забрали.

– Чем объяснить, что Минтюков, пропустив за океаном целый год из-за ковидных ограничений, выдал сумасшедший сезон, набрав в OHL – 62 (17+45) очка?

– Да просто потому, что парень там играл. Ему в «Спиритс» давали развиваться, обучали. У нас этого, увы, не делают. А в Канаде тренеры плотно занимаются подготовкой игроков. Минтюков прошел импорт-драфт для несовершеннолетних. Клуб его выбрал сознательно.

То есть Павел ехал уже в конкретную команду, где его ждали, к тренеру, который на него рассчитывал. Ехал на конкретную позицию. А по своему году он всегда выделялся. Вот и раскрылся сейчас – стал лучшим бомбардиром команды.

– Почему в России его бомбардирские качества никак не проявлялись? В Москве Павел результативностью не блистал.

– У нас защитники редко становятся бомбардирами в таком возрасте. Во-первых, игр гораздо меньше. Во-вторых, на юниорском уровне все играют примерно одинаково.

Нет такого, чтобы лучшим больше времени давали. В-третьих, в у нас чуть ли не половину очков за передачи на молодежном уровне просто не считают. Почему? Сам не понимаю.

– Какие у Минтюкова перспективы в НХЛ?

– В «Анахайм» Павел попадет еще нескоро. Он же драфтовался до этого в CHL, поэтому по закону до 20 лет обязан играть в канадской юниорской лиге. Даже в фарм-клуб ему доступ пока закрыт.

Сильные стороны Минтюкова – игра в большинстве, это надо дальше развивать. Но вместе с этим и игру в обороне подтягивать. Вот и пусть над этим пока поработает в Канаде, – сказал чемпион мира.