Гендиректор «Динамо» про абонементы: «Цена стала меньше, чем в прошлом году. Планируется 34 домашних матча, средняя стоимость билета – 962 рубля»

Гендиректор объяснил ценообразование абонементной программы.

Ранее появилась информация о том, что болельщики готовы бойкотировать покупку абонементов из-за финансовой политики нового руководства.

– Как вы отнеслись к такой реакции болельщиков на вашу билетную программу?

– Вчера мы анонсировали старт абонементной программы на сезон, в которой указали стоимость абонементов различных категорий. Сегодня утром абонементы стали доступны к покупке.

Программа вызвала ряд вопросов, самым важным из которых была стоимость абонементов, поэтому хотелось бы детально объяснить, как формировалась цена, и ответить на те обвинения в резком ее повышении, которые встречаются в прессе.

Например, есть утверждение, что мы подняли цены на абонементы в два раза. Для примера можем взять нашу самую популярную категорию – «Категория 2». В закрытой продаже для наших самых преданных болельщиков – то есть тех, у кого был абонемент в сезоне-2019/20 или кто посетил в любом из последних двух сезонов не менее половины домашних матчей – стоимость абонемента составляет 36 тысяч 999 рублей.

При покупке абонемента мы также дарим сертификат на сумму 4 тысячи 299 рублей, который можно использовать в нашем клубном магазине. Таким образом, итоговая стоимость абонемента равна 32 тысячам 700 рублям. В этом сезоне планируется 34 домашних матча, значит средняя стоимость одного билета составит 962 рубля.

В прошлом сезоне, к сожалению, из-за ковидных ограничений абонементов не было. Но давайте просто посчитаем: если бы в прошлом году вы приходили и покупали билеты на ту же самую категорию, то общая сумма за 25 матчей составила бы 34 тысячи рублей.

С помощью простого математического вычисления получаем сумму в 1 тысячу 360 рублей за один матч. Как видите, ни о каком повышении стоимости абонементов в два раза речи не идет. Наоборот, получается, что болельщики могут покупать билеты на треть дешевле, чем в прошлом сезоне.

– В целом пока не планируете корректировать абонементную программу?

– Мы с вами на конкретном примере разобрали принцип формирования цены. Абонемент – это чистая математика. Можем взять вторую по популярности категорию – «Категория номер 6».

Если брать прошлый сезон, в сумме за все билеты получалось 14 тысяч рублей. Если разделить на 25 матчей, то получалось 560 рублей за одну встречу. В этом году абонемент стоит 13 тысяч 999 рублей. Отнимаем стоимость сертификата, получается 12 тысяч 300 рублей. Итого – 362 рубля за матч.

Получается, снова скидка в сравнении с прошлым сезоном при пересчете на стоимость отдельной игры. И даже если взять самые дорогие категории, то путем элементарных математических вычислений получается, что цена стала меньше, чем в прошлом году. Мы не только не повышали цены в 2 раза, но и с помощью абонемента предоставляем существенную скидку на весь объем матчей.

Моим посылом к коллегам, которые занимались билетной программой, было одно: несмотря на инфляцию и другие внешние факторы, мы не должны повышать цены на билеты. Возможно, всю эту математику нам следовало сразу же объяснить болельщикам.

Ключевое здесь то, что вместо 25 домашних матчей, в этом сезоне планируется 34 встречи. Это существенное увеличение, – сказал Николай Кошкин.