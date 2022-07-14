Хекстолл о Малкине, Кросби и Летанге: «Парни такого масштаба так долго играют вместе – это нечто особенное. Ощущаем себя одной из лучших команд НХЛ»

Генменеджер поделился эмоциями от продления контрактов с и .

Россиянин подписал соглашение на 4 года с кэпхитом 6,1 млн долларов, канадец – на 6 лет с кэпхитом 6,1 млн долларов.

«Мы немного пошли на уступки, они тоже, и так мы пришли к соглашению. Они оба хотели остаться в «Питтсбурге». Мы максимально воодушевлены.

То, что Малкин, Летанг и Кросби, три парня такого масштаба, так долго играют вместе – это нечто особенное. Честно говорю, мне посчастливилось застать конец их карьеры и увидеть, какие они замечательные игроки и одноклубники. Братья, как сказал Малкин. Это круто.

Эти ребята – особенные игроки. Не просто хорошие игроки, а таланты поколения. Они делают окружающих лучше. Так что мы по-прежнему ощущаем себя одной из лучших команд , – заявил .