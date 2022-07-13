«Питтсбург» подписал защитника «Тампы» Рутту. Контракт – 3 года с зарплатой 2,75 млн долларов за сезон

подписал защитника на 3 года и 8,25 миллиона долларов.

Средняя зарплата 31-летнего игрока (кэпхит) составит 2,75 миллионов долларов.

В минувшем сезоне чешский хоккеист выступал за , набрав 18 (5+13) очков в 76 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 25», 47 минутах штрафа и среднем времени на льду 16:23.

У него 93 силовых приема (9-е место в команде) и 71 блок (5-е). В 17 играх плей-офф добавил 5 (1+4) баллов при полезности «+5».

Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 1,3 млн долларов.

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