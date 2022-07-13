Михайлов о контракте Малкина: «Хозяева «Питтсбурга» – жмоты, пожадничали и сэкономили на нем. У них там бизнес»

назвал жмотами владельцев «Питтсбурга» из-за .

35-летний российский нападающий подписал новый контракт с «Пингвинс» на четыре года. Средняя зарплата хоккеиста составит 6,1 миллиона долларов в год.

– Я точно был уверен, что сейчас он не вернется в Россию.

Я очень рад, что Евгений подписал контракт, но хочу сказать, что хозяева [ ] – жмоты. Пожадничали и сэкономили на нем денег.

Контракт, конечно, серьезный, но хозяева знают, чего он стоит. Это мое мнение, а там у них бизнес.

– Вернется ли Малкин в КХЛ по окончанию контракта?

– А через четыре года кому он будет нужен? Уже 40 лет будет.

Да, есть люди, выступающие и после 40 лет, но все будет зависеть от результатов, которые он покажет. А о его тренерской карьере пока говорить рано, – сказал двукратный олимпийский чемпион.