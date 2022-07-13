«Рейнджерс» обменяли Немета и 2 драфт-пика в «Аризону» на Эмберсона

обменяли и 2 драфт-пика в «Аризону» на Тая Эмберсона.

«Койотис» получили в сделке условный выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2024 (у клуба есть опция – он может взять вместо него выбор во 2-м раунде драфта-2026) и выбор во 2-м раунде драфта-2025.

У 30-летнего защитника Немета осталось 2 года по контракту с кэпхитом 2,5 миллиона долларов. В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 63 матча в регулярном чемпионате, набрав 7 (2+5) очков при полезности «минус 9».

В 5 матчах плей-офф у него полезность «минус 4».

22-летний защитник Эмберсон в сезоне играл за «Тусон» в АХЛ (58 матчей, 4+7 и «минус 25»).