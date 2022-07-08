«Эдмонтон» обменял Кэссиана в «Аризону» вместе с 29-м выбором на драфте НХЛ, получив 32-й

обменял форварда в «Аризону» вместе с 29-м выбором на драфте НХЛ.

«Ойлерс» получили в сделке пик 1-го раунда драфта НХЛ-2022, которым изначально владел «Колорадо» (общий 32-й).

«Койотис», кроме того, достались пики «нефтяников» в 3-м раунде драфта-2024 и 2-м раунде драфта-2025.

У 31-летнего Кэссиана остается 2 года по контракту с кэпхитом 3,2 миллиона долларов. Ранее считалось, что «Эдмонтон» может выкупить его соглашение.

В минувшем сезоне Кэссиан набрал 19 (6+13) очков в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ при 63 минутах штрафа. В 16 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла.