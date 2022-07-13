Бураковски перешел в «Сиэтл», подписав 5-летний контракт с зарплатой 5,5 млн долларов в год

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«Сиэтл» подписал форварда Андре Бураковски на 5 лет и 27,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 27-летнего игрока (кэпхит) составит 5,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне НХЛ шведский нападающий стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо».

В регулярном чемпионате он провел 80 матчей и обновил личные рекорды за сезон по очкам (61), голам (22) и передачам (39). В 12 играх победного плей-офф добавил на свой счет 8 (3+5) баллов.

Средняя зарплата хоккеиста по прошлому контракту составляла 4,9 млн долларов.

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