Бураковски о голе «Тампе» в овертайме: «Сумасшедшие ощущения. Ничушкин отдал отличный пас»

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Форвард «Колорадо» Андре Бураковски высказался о победной шайбе в матче с «Тампой».

Швед забил в овертайме первой игры финала Кубка Стэнли (4:3 ОТ, 1-0 в серии) и был признан первой звездой.

«Я немного нервничал, у меня были небольшие проблемы со сном прошлой ночью. Я проснулся в 6 утра и не мог дождаться игры. Чувствую, что уже был в такой ситуации, понимаю ее и знаю, что стоит на кону.

Ничушкин отдал мне отличный пас, оставалось только забросить шайбу.

Сумасшедшие ощущения. Быть готовым сыграть в финале и помочь команде выиграть матч – это, несомненно, приятно», – сказал Бураковски.

Форвард «Колорадо» Бураковски забил самый ранний за 11 лет гол в овертайме финала плей-офф

«Колорадо» и «Тампа» доигрались до овертайма в первом матче финала: у Ничушкина – гол и победная передача

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