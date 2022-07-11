Форвард «Колорадо» Бураковски близок к выходу на рынок свободных агентов. Он набрал 61 балл в 80 матчах регулярки НХЛ

может уйти из в ближайшее время.

27-летний нападающий близок к выходу на рынок свободных агентов, который откроется 13 июля.

Кевин Эпп, представитель шведского хоккеиста, отметил, что еще ожидает получить ответ о возможности продления контракта от руководства «Эвеланш» до открытия рынка.

Бураковски набрал 61 (22+39) балл за результативность в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 8 (3+5) баллов в 12 играх.

По истекающему контракту его кэпхит составляет 4,9 миллиона долларов.