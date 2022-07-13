«Торонто» подписал Обе-Кюбеля на год и 1 млн долларов. Форвард выиграл Кубок Стэнли с «Колорадо»

подписал форварда Николя Обе-Кюбеля на год и 1 млн долларов.

В минувшем сезоне 26-летний игрок выступал за «Филадельфию» и «Колорадо», с которым выиграл Кубок Стэнли.

Клуб из Денвера не сделал нападающему квалификационное предложение, поэтому он вышел на рынок.

Обе-Кюбель набрал 22 (11+11) очка в 67 матчах регулярного чемпионата за «Эвс». В победном плей-офф не отметился результативными действиями в 14 играх.

После вручения Кубка Стэнли он спешил на общекомандное фотографирование с трофеем в руках и уронил его на лед.

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