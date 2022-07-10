Форвард «Колорадо» Обе-Кюбель угостил друзей кроличьим супом из Кубка Стэнли

Николя Обе-Кюбель угостил друзей и родственников кроличьим супом из Кубка Стэнли.

Форвард выиграл его в составе «Колорадо». После вручения он спешил на общекомандное фотографирование и уронил трофей на лед.

Свой день с трофеем он провел в родном городе Сорель-Трейси (провинция Квебек).

Хоккеист приготовил традиционное для региона блюдо – гибелот (разновидность супа из кролика). Он угостил им родственников и друзей – прямо из Кубка Стэнли.

В победном плей-офф Обе-Кюбель принял участие в 14 матчах.

Фото: соцсеть