Форвард «Колорадо» Обе-Кюбель угостил друзей кроличьим супом из Кубка Стэнли

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Николя Обе-Кюбель угостил друзей и родственников кроличьим супом из Кубка Стэнли.

Форвард выиграл его в составе «Колорадо». После вручения он спешил на общекомандное фотографирование и уронил трофей на лед

Свой день с трофеем он провел в родном городе Сорель-Трейси (провинция Квебек).

Хоккеист приготовил традиционное для региона блюдо – гибелот (разновидность супа из кролика). Он угостил им родственников и друзей – прямо из Кубка Стэнли. 

В победном плей-офф Обе-Кюбель принял участие в 14 матчах. 

Фото: соцсеть «Колорадо»

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