Победитель Кубка Стэнли Кюмпер близок к переходу в «Вашингтон». Он будет основным вратарем

Дарси Кюмпер очень близок к переходу в .

«Согласно ряду источников, ожидается, что подпишет контракт и станет новым основным вратарем «Вашингтона», – написала журналистка Эмили Каплан.

«Я бы ожидал сделку уровня 5 лет с кэпхитом 5,5 миллиона долларов», – поделился предположением насчет контракта Кюмпера с «Кэпиталс» инсайдер Фрэнк Серавалли.

Ожидается, что «Вашингтон» объявит о переходе 32-летнего канадца после открытия рынка свободных агентов.

В минувшем сезоне Кюмпер стал обладателем Кубка Стэнли в составе .

Вратарь получал 4,5 миллиона долларов в год по контракту, срок действия которого истекает.

В 57 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Кюмпер пропустил 138 голов. Он отразил 92,1% бросков в створ ворот.

В победном плей-офф канадец провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще 6 «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз). Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем финала с «Тампа-Бэй» было меньше 90%) при коэффициенте надежности 2,57.

Малкин остался в «Питтсбурге», Годро уходит из «Калгари», Палат и Жиру пока без контракта. Онлайн рынка свободных агентов НХЛ