Холланд о главном приоритете «Эдмонтона»: «Нам нужен вратарь, я должен его найти. Все очень просто»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» назвал поиск нового вратаря главным приоритетом.
«Нам нужен вратарь. Я должен его найти. Все очень просто.
Мы много всего хотели бы сделать в межсезонье. Но ничего не может быть улажено до тех пор, пока не решен вопрос с вратарем. Уделяем этому основное внимание», – сказал Кен Холланд.
В минувшем сезоне тандем вратарей «Ойлерс» составляли 40-летний Майк Смит и 33-летний Микко Коскинен.
Первый не определился со своим будущим и может быть помещен в список травмированных на долгий срок. Второй уже перешел в швейцарский клуб «Лугано».
На рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – Джек Кэмпбелл («Торонто») и Дарси Кюмпер («Колорадо»).
Генменеджер также отметил, что решение вратарского вопроса за счет обмена для клуба затруднено в силу ограниченности пула пиков и проспектов, которые необходимы в качестве компенсации.
Говоря о перспективах третьего вратаря клуба Стюарта Скиннера, Холланд сказал, что доволен его развитием, но клуб не видит его первым номером.