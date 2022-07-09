Холланд о главном приоритете «Эдмонтона»: «Нам нужен вратарь, я должен его найти. Все очень просто»

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Генеральный менеджер «Эдмонтона» назвал поиск нового вратаря главным приоритетом. 

«Нам нужен вратарь. Я должен его найти. Все очень просто. 

Мы много всего хотели бы сделать в межсезонье. Но ничего не может быть улажено до тех пор, пока не решен вопрос с вратарем. Уделяем этому основное внимание», – сказал Кен Холланд. 

В минувшем сезоне тандем вратарей «Ойлерс» составляли 40-летний Майк Смит и 33-летний Микко Коскинен.

Первый не определился со своим будущим и может быть помещен в список травмированных на долгий срок. Второй уже перешел в швейцарский клуб «Лугано». 

На рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – Джек Кэмпбелл («Торонто») и Дарси Кюмпер («Колорадо»). 

Генменеджер также отметил, что решение вратарского вопроса за счет обмена для клуба затруднено в силу ограниченности пула пиков и проспектов, которые необходимы в качестве компенсации. 

Говоря о перспективах третьего вратаря клуба Стюарта Скиннера, Холланд сказал, что доволен его развитием, но клуб не видит его первым номером. 

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