Холланд о главном приоритете «Эдмонтона»: «Нам нужен вратарь, я должен его найти. Все очень просто»

Генеральный менеджер назвал поиск нового вратаря главным приоритетом.

«Нам нужен вратарь. Я должен его найти. Все очень просто.

Мы много всего хотели бы сделать в межсезонье. Но ничего не может быть улажено до тех пор, пока не решен вопрос с вратарем. Уделяем этому основное внимание», – сказал Кен Холланд.

В минувшем сезоне тандем вратарей «Ойлерс» составляли 40-летний и 33-летний Микко Коскинен.

Первый не определился со своим будущим и может быть помещен в список травмированных на долгий срок. Второй уже перешел в швейцарский клуб «Лугано».

На рынке свободных агентов наибольший интерес будут вызывать два вратаря – Джек Кэмпбелл ( ) и ( ).

Генменеджер также отметил, что решение вратарского вопроса за счет обмена для клуба затруднено в силу ограниченности пула пиков и проспектов, которые необходимы в качестве компенсации.

Говоря о перспективах третьего вратаря клуба Стюарта Скиннера, Холланд сказал, что доволен его развитием, но клуб не видит его первым номером.