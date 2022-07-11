Захаркин о Радулове: «Таких игроков не хватает КХЛ. Умение держать шайбу, решать тактические проблемы, жадность до игры – эти качества нужны российскому хоккею»

считает возвращение усилением для .

Нападающий будет играть за в следующем сезоне.

«Я считаю, Радулов – усиление лиги. Как раз игроков такого типа не хватает КХЛ. Он умеет держать шайбу, самостоятельно решать тактические проблемы, жаден до игры. Эти качества Александр не потерял, они нужны российскому хоккею.

Не думаю, что ему придется заново к чему-то привыкать в России. Принцип подбора звеньев в НХЛ и КХЛ – разный. За океаном у игрока есть определенное амплуа, специализация, и, исходя из этого, формируется звено. В нашей лиге от личности зависит больше.

Вторая проблема, которая встречается у наших ребят, возвращающихся из НХЛ, – их звездный статус. Но Радулов всегда охотно играет в хоккей, отдает всего себя достижению результата, так что тут волноваться не стоит.

Другие моменты – размеры площадок, борта, атмосфера на трибунах – это все у нас максимально приближено к НХЛ. Сильно перестраиваться Радулову не придется. Он сможет показывать в КХЛ свой лучший хоккей. Тем более в Казани, где игру любят и всегда полный стадион.

36 лет? Возраст. Но, зная характер Саши, скажу: он не из тех, кто едет доигрывать. Радулов – спортсмен до мозга костей.

Борьба за шайбу, желание побиться сквозь оборону соперника, первым быть на отскоке, создавать напряжение у ворота – все это мы увидим. Возраст никак не скажется», – сказал бывший тренер сборной России.