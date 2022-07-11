Кэйн готов выйти на рынок. «Эдмонтон» разрешил Эвандеру вести переговоры с клубами НХЛ

Нападающий может сменить клуб.

«Мы получили разрешение вести переговоры с другими клубами. Пока мы все еще надеемся достичь договоренности с «Эдмонтоном», но в то же время приступаем к собеседованиям с другими клубами», – заявил агент хоккеиста .

Нападающий готов выйти на рынок свободных агентов, который откроется на этой неделе.

В августе Кэйну исполнится 31 год. Кэпхит по контракту с «Эдмонтоном» составлял 2108696 долларов.

В завершившемся сезоне канадец набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах чемпионата . Также на счету форварда 17 (13+4) баллов в 15 играх плей-офф.