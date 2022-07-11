«Эдмонтон» предложил Эвандеру Кэйну 4-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

предложил новый контракт .

30-летний нападающий получил от клуба предложение о четырехлетнем договоре на общую сумму 18 миллионов долларов.

По условиям этого контракта среднегодовая зарплата Кэйна составит 4,5 миллиона долларов.

Отмечается, что многие хоккеисты «Ойлерс», включая , рассчитывают на возвращение Эвандера в команду.

13 июля канадец может выйти на рынок свободных агентов. Ранее Дэн Мильштейн, агент Кэйна, сообщил о разрешении вести переговоры с другими клубами.

Нападающий перешел в «Эдмонтон» по ходу прошедшего сезона и набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах чемпионата . Также на счету хоккеиста 17 (13+4) баллов в 15 играх плей-офф.