«Эдмонтон» предложил Эвандеру Кэйну 4-летний контракт с зарплатой 4,5 млн долларов в год

«Эдмонтон» предложил новый контракт Эвандеру Кэйну.
30-летний нападающий получил от клуба предложение о четырехлетнем договоре на общую сумму 18 миллионов долларов.
По условиям этого контракта среднегодовая зарплата Кэйна составит 4,5 миллиона долларов.
Отмечается, что многие хоккеисты «Ойлерс», включая Коннора Макдэвида, рассчитывают на возвращение Эвандера в команду.
13 июля канадец может выйти на рынок свободных агентов. Ранее Дэн Мильштейн, агент Кэйна, сообщил о разрешении вести переговоры с другими клубами.
Нападающий перешел в «Эдмонтон» по ходу прошедшего сезона и набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах чемпионата НХЛ. Также на счету хоккеиста 17 (13+4) баллов в 15 играх плей-офф.