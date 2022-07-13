Кожевников о Малкине и НХЛ: «Женя везде сможет заиграть. Он готов продолжать ставить рекорды»

высказался о будущем .

С сегодняшнего дня россиянин находится в статусе неограниченного свободного агента.

«Малкин — один из лучших игроков в . «Питтсбургу» точно его надо оставлять. Если же они хотят по-другому, значит, будет по-другому. Не думаю, что Женя будет обиженным, на него будет много кандидатов — это 100 процентов.

Куда бы ему лучше уйти? Конечно, лучше в «Вашингтон», но там есть финансовые проблемы – не просто так они Самсонова отпустили.

Еще было бы классно увидеть его в «Тампе». Женя везде сможет заиграть, он готов для того, чтобы продолжать ставить рекорды», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)