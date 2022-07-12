«Малкин будет свободным агентом с завтрашнего дня». Агент о форварде «Питтсбурга»

Агент форварда «Питтсбурга» рассказал о будущем хоккеиста.

– Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов?

– Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом, – сказал .

Ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

При этом недавно появились сведения, что Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте.

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)