«Малкин будет свободным агентом с завтрашнего дня». Агент о форварде «Питтсбурга»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Геннадий Ушаков Чемпионат.com Хоккей

Агент форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина рассказал о будущем хоккеиста.

– Выйдет ли Малкин на рынок свободных агентов?

– Да, с завтрашнего дня Женя будет свободным агентом, – сказал Геннадий Ушаков.

Ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

При этом недавно появились сведения, что Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте.

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)

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