Мальцев о Ничушкине: «Мне все время его ставили в пример. Беднар говорил: «Всегда следи за Валерой. Он самый работоспособный в «Колорадо»

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Михаил Мальцев прокомментировал выступление Валерия Ничушкина в «Колорадо».

– Валерий Ничушкин в «Колорадо» преобразился в монстра, который разрывает всех. Как ему это удалось?

– Просто ему дали шанс, и он все время работал. Когда со мной общался Беднар, то подзывал меня по поводу ошибок и говорил: «Всегда следи за Валерой. Он здесь в команде самый работоспособный».

Ничушкин приходит до тренировки, чтобы поработать. После тренировки у него своя программа. Мне все время его ставили в пример. И тут главные факторы – работоспособность и трудолюбие.

– Что там с ногой у Ничушкина?

– Я так понял, ему в ногу попали шайбой в пятом матче, получилась гематома. Про перелом не спрашивал. Но надеюсь, все хорошо, если он на шестой матч вышел, – сказал нападающий «Колорадо».

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