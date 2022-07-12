Дэн Розен: «Малкин может стать неограниченно свободным агентом в среду, наверняка так и будет»

Обозреватель официального сайта описал будущее .

«Малкин может стать неограниченно свободным агентом в эту среду, и ситуация выглядит так, что наверняка он таковым и станет», – поделился своим видением Дэн Розен.

По старому контракту с , срок которого вскоре истечет, кэпхит россиянина составляет 9,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне нападающий, которому в конце июля исполнится 36 лет, набрал 42 (20+22) очка в 41 матче чемпионата НХЛ. Также на счету форварда было 6 (3+3) баллов в 7 играх плей-офф.

Подробную статистику хоккеиста можно посмотреть здесь.