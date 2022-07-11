Малкин и «Питтсбург» добились прогресса в переговорах о новом контракте

В переговорах и «Питтсбурга» появился прогресс.

В течение последних 24 часов сторонам удалось достичь небольшого продвижения вперед в переговорах о новом контракте для российского нападающего.

13 июля хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

Ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 миллионов долларов, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Нападающий выступает за с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)