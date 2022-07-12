«Торонто» выменял вратаря Мюррея у «Оттавы», получив еще 2 драфт-пика. «Сенс» взяли на себя 25% его кэпхита

выменял вратаря у «Оттавы», получив 2 драфт-пика.

Размер компенсации, которую получат «Сенаторс», будет определен позже (future considerations).

«Оттава» взяла на себя 25% кэпхита Мюррея (1,5625 миллиона долларов из 6,25). «Лифс» получили выборы в 3-м раунде драфта НХЛ-2023 и 7-м раунде драфта НХЛ-2024.

Контракт Мюррея будет действовать еще 2 года. В предыдущие 2 сезона двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» сыграл только 47 матчей из-за травм. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Примечательно, что генеральный менеджер «Торонто» ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс» и пересекался там с Мюрреем.