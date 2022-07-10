«Оттава» и «Торонто» активизировали переговоры по обмену Мюррея

может продолжить карьеру в .

и «Мэйпл Лифс» активизировали переговоры относительно возможного обмена 28-летнего вратаря.

У 28-летнего канадца осталось два года действия контракта с кэпхитом 6,25 миллиона долларов.

Он дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом», а в последние два сезона из-за травм провел только 47 матчей.

Примечательно, что генеральный менеджер «Лифс» Кайл Дубас ранее занимал аналогичную должность в клубе юниорской лиги Онтарио «Су Грейхаундс» и пересекался там с Мюрреем.