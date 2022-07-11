Щитов о Федотове: «Трус в хоккей играет, многим невыгодно о чем-то говорить. Почему нет поддержки от Третьяка? Я хочу поддержать Ивана»

высказался касательно отсутствия поддержки .

– Почему наша так называемая хоккейная семья не поддерживает Федотова?

– Хотелось бы понимать, что это за «хоккейная семья». Мне кажется, ее как таковой нет.

Бывают разные ситуации, когда кому-то нужна помощь, а в команде поддерживает только один-два человека, а не весь коллектив.

Есть такая песня «Трус не играет в хоккей», но она неправдивая. Трус в хоккей играет. Многим невыгодно о чем-то говорить. Кто-то не любит быть за правду.

Почему нет поддержки со стороны президента ФХР Владислава Третьяка? Он говорит «без комментариев». Нас и так на международной арене унижают, отстраняют от участия в турнирах, а мы своих ребят топим. Для чего это?

Я хочу поддержать Ивана Федотова. Мы с ним вместе играли в «Нефтехимике», он был там молодым парнем. Неприятная ситуация, когда он на взлете карьеры попал в армию. Понятно, что это не на ровном месте.

Это бывает, когда расходятся с клубом не очень хорошо. Люди, имеющие власть, могут ей пользоваться. Тем более есть такая лазейка, что Федотов не отслужил в армии.

Почему только агент не позаботился о его будущем? Как ближайший соратник он должен был объяснить ему все подобные вещи.

Почему Иван сам об этом не думал? Хочется, чтобы Федотова отпустили, потому что пропуск одного сезона серьезно выбивает из формы, как физически, так и морально.

Это будет хороший урок на будущее и для него, и для других молодых людей, – заявил бывший защитник клубов .

Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой