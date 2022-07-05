Плющев о деле Федотова: «Что ФХР в принципе может сделать? Общественная организация, это за рамками ее полномочий»

не считает, что ФХР может что-то сделать в деле .

Вратарь сборной России был призван в армию.

Президент ФХР Владислав Третьяк, ранее отказывавшийся от комментариев по данной ситуации, вчера заявил, что федерация следит за ней.

«Сложно сказать, почему ФХР молчала столько времени. Возможно, у федерации не было информации, чтобы дать нужный комментарий.

Что ФХР в принципе может сделать? Это общественная организация, которая не может предъявлять претензии, кроме таких заявлений. Все сделано корректно и в установленных рамках.

Тот факт, что ФХР обратилась в государственные органы, говорит о том, что и в федерации хотели бы знать, почему это случилось. В любом случае ФХР к этому отношения не может иметь, ведь вопросами, связанными с армией, должны заниматься клубы. У них имеются определенные договоренности с региональными службами.

Думаю, что ФХР напрямую никак не может повлиять на текущую ситуацию. Происходящее с Федотовым уже вышло за рамки полномочий ФХР, и теперь в дело вступает исполнение закона РФ.

Информации по этому поводу уже достаточно много. Как я понял, адвокат Федотова уже обратился с исковым заявлением в военную прокуратуру, что его призыв в армию был выполнен с нарушениями. Надо ждать ответа от официальных органов. Они должны донести до общественности, почему все происходит именно таким образом.

За последние 30 лет я подобных прецедентов в спорте не припомню. В одной только большинство игроков попадает под критерий военнообязанных. Никто не отрицает, что и Иван по возрасту входит в список военнообязанных, но почему все было выполнено в таком виде, вызывает вопросы.

Захват, оперативные группы... Такое ощущение, будто Иван – особо опасный преступник», – сказал бывший тренер сборной России.

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