Крикунов о заявлении ФХР по ситуации с Федотовым: «Их начали критиковать, вот они и сделали отписку»

назвал отпиской заявление ФХР по делу .

Вратарь сборной России был призван на военную службу.

«О чем говорит заявление ФХР? Их начали критиковать, вот они и сделали такую отписку. Я понимаю, если бы федерация приняла какое-то решение. А они говорят, что следят за ситуацией. Чего за ней следить-то?

В принципе, федерация может многое. Но могла бы как минимум узнать, что у Ивана произошло с ЦСКА, если там действительно что-то произошло, конечно.

Думаю, что все с Иваном будет нормально, он будет играть в том же ЦСКА. Обычное вроде бы дело, люди занимаются комплектованием команд, борются за состав. Полагаю, у Федотова была договоренность с ЦСКА, что он продолжит выступления за клуб, а он решил уехать раньше времени и подписал контракт с «Филадельфией».

Раз он так себя повел, то и другая сторона пошла на принцип. Я Ваню знаю, он играл у меня. Его тоже не всегда поймешь. Не думаю, что тут задействован только . Полагаю, Иван сам где-то накосячил», – сказал бывший тренер сборной России.

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