Георгиев и «Колорадо» подписали 3-летний контракт, кэпхит – 3,4 млн долларов

«Колорадо» объявил о заключении 3-летнего соглашения с вратарем .

По данным Sportsnet, кэпхит 26-летнего россиянина в «Эвеланш» – 3,4 млн долларов в год.

Ранее выменял Георгиева у «Рейнджерс» на пики в 3-м и 5-м раундах драфта-2022 и 3-м раунде драфта-2023.

В двух последних сезонах в нью-йоркском клубе голкипер получал 2,425 млн за сезон.

Георгиев провел 33 матча в прошедшем чемпионате , пропуская в среднем 2,92 шайбы и отражая 89,8% бросков. В плей-офф россиянин провел две игр