Кюмпер уйдет из «Колорадо» после перехода Георгиева. У клуба не осталось места под потолком зарплат

Вратарь Дарси Кюмпер, скорее всего, покинет «Колорадо».
После того, как «Эвеланш» выменял Александра Георгиева у «Рейнджерс», у клуба не осталось места под потолком зарплат, чтобы удержать Кюмпера, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.
По информации Фрэнка Серавалии, «Колорадо» не предлагал канадцу остаться, поскольку в клубе понимали, что не смогут предложить ему зарплату на рыночном уровне.
В 57 матчах прошедшего регулярного сезона НХЛ 32-летний голкипер пропустил 138 голов. Он отразил 92,1% бросков в створ ворот.
В победном плей-офф он провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще 6 «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз).
Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем было меньше 90%) и 2,57 коэффициент надежности.