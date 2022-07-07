Кюмпер уйдет из «Колорадо» после перехода Георгиева. У клуба не осталось места под потолком зарплат

Вратарь Дарси Кюмпер, скорее всего, покинет «Колорадо».

После того, как «Эвеланш» выменял у «Рейнджерс», у клуба не осталось места под потолком зарплат, чтобы удержать Кюмпера, сообщает журналист TSN Даррен Дрегер.

По информации Фрэнка Серавалии, не предлагал канадцу остаться, поскольку в клубе понимали, что не смогут предложить ему зарплату на рыночном уровне.

В 57 матчах прошедшего регулярного сезона 32-летний голкипер пропустил 138 голов. Он отразил 92,1% бросков в створ ворот.

В победном плей-офф он провел 16 матчей и одержал 10 побед (еще 6 «Эвс» принес его сменщик Павел Францоуз).

Статистика Кюмпера – 90,2% отраженных бросков (перед шестым матчем было меньше 90%) и 2,57 коэффициент надежности.