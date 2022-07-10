Кожевников о сложностях Капризова с въездом в США: «Недоработка агентов. Для НХЛ хоккей – большой бизнес, не думаю, что это проблема»

прокомментировал отказ во въезде в США.

Стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. Это может быть связано с отсутствием у игрока рабочей визы.

«Я считаю, что эта ситуация – недоработка агентов.

Они должны были об этом думать и сделать все, чтобы игрок приехал в Америку и начал тренироваться. Все эти вещи должны решаться там юридически.

Для хоккей – большой бизнес, так что не думаю, что это станет большой проблемой. Посмотрим, как все решится», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Представителем форварда «Миннесоты» является Пол Теофанос.

Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?