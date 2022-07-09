Юрист о проблемах Капризова с въездом в США: «Обычно рабочую визу организуют за месяц-два. Здесь недоработка клуба, агента»

Юрист считает проблемы с рабочей визой в США недоработкой клуба и агента.

Представителем форварда «Миннесоты» является Пол Теофанос.

Стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США, и он вернулся в Россию. Это может быть связано с отсутствием у игрока рабочей визы.

«С нашей стороны я не думаю, что будут какие-то проблемы. Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два.

В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются.

В данном случае то, что у Капризова закончилась, отсутствует рабочая виза, – недоработка клуба, агента», – сказал Андрей Князев.