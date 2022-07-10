«Эдмонтон» разочарован отсутствием интереса к Пулюярви. В клубе готовятся к невыгодному обмену

недоволен ситуацией из-за возможного обмена .

В клубе разочарованы тем, что к хоккеисту «настолько мало интереса», об этом сообщил инсайдер .

Нападающим интересуются около трех-четырех команд в НХЛ, но в офисе «Ойлерс» готовятся к тому, что игрока придется вынужденно обменять по невыгодной цене.

Этим летом 24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. Он имеет право на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22».

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах.