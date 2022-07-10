«Эдмонтон» разочарован отсутствием интереса к Пулюярви. В клубе готовятся к невыгодному обмену

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«Эдмонтон» недоволен ситуацией из-за возможного обмена Йессе Пулюярви.

В клубе разочарованы тем, что к хоккеисту «настолько мало интереса», об этом сообщил инсайдер Даррен Дрегер.

Нападающим интересуются около трех-четырех команд в НХЛ, но в офисе «Ойлерс» готовятся к тому, что игрока придется вынужденно обменять по невыгодной цене.

Этим летом 24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. Он имеет право на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов. 

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22». 

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах. 

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