Несколько команд общались с «Эдмонтоном» насчет обмена Пулюярви. «Оттава» в их числе (Крис Джонстон)

Несколько команд общались с по обмену , их числе .

Этим летом 24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. Он имеет право на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22».

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах.

«Есть несколько команд, которые разговаривали с «Ойлерс» насчет обмена Пулюярви. Считается, что одной из них является «Оттава».

Этому игроку нужен новый контракт. Он ограниченно свободный агент. Если «Эдмонтон» не собирается давать ему этот контракт, то не удивляйтесь, если в какой-то момент он перейдет в другую команду», – сказал инсайдер .