«Авангард» проведет первую игру на новой арене в Омске 17 сентября. Первый матч в регулярке – в Балашихе против «Витязя» (Metaratings)

Стала известна дата первого матча на новой арене в Омске.

Команда проведет первый домашний матч на «G-Drive Арене» 17 сентября, информирует Metaratings.ru. Ранее сообщалось, что открытие нового стадиона планировалось 15 сентября.

Также «Спорт-Экспресс» сообщал, что «Авангард» может провести первые 12 матчей сезона на выезде.

Отмечается, что первую игру регулярного чемпионата омичи сыграют в Балашихе против .

С сентября 2018 года по март 2022 года «Авангард» проводил свои домашние игры в Балашихе.