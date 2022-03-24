Открытие арены «Авангарда» в Омске планируется 15 сентября. Ожидается концерт приглашенной звезды

Теги Авангард КХЛ Арена-Омск Хоккей

Стала известна дата открытия нового стадиона «Авангарда» в Омске.

По данным «Омск-информ», открытие нового спорткомплекса пройдет 15 сентября.

В день открытия новой «Арены-Омск» запланированы массовые мероприятия и масштабный концерт звезды. Имя пока держится в секрете.

В пресс-службе «Авангарда» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

В середине марта сообщалось, что готовность стадиона составляет 67 процентов. Вместимость новой арены – 12 тысяч зрителей.

Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные