Открытие арены «Авангарда» в Омске планируется 15 сентября. Ожидается концерт приглашенной звезды

Стала известна дата открытия нового стадиона «Авангарда» в Омске.
По данным «Омск-информ», открытие нового спорткомплекса пройдет 15 сентября.
В день открытия новой «Арены-Омск» запланированы массовые мероприятия и масштабный концерт звезды. Имя пока держится в секрете.
В пресс-службе «Авангарда» не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.
В середине марта сообщалось, что готовность стадиона составляет 67 процентов. Вместимость новой арены – 12 тысяч зрителей.
Омская команда с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе.