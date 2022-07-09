Голышев про АХЛ: «Травму не получить – первое, о чем думаешь. Некоторые бегут, шайба им не нужна. Им нужен ты»

высказался относительно стиля игры в АХЛ.

Хоккеист вернулся в по ходу прошлого сезона из , за который не сыграл ни одного матча. В АХЛ игрок сыграл 15 игр.

– После сезона говорил с Николаем Заварухиным, и он вас открыто раскритиковал. Мол, из Америки вернулся совсем другой Голышев. Как отнеслись к словам тренера?

– Я это даже репостнул, сделал скриншот его слов. На самом деле, на здоровую критику я реагирую абсолютно нормально.

После этого интервью мы с ним поговорили один на один, он мне объяснил, какие моменты мне нужно подкорректировать. Это был спокойный разговор игрока с тренером, действующего хоккеиста с бывшим.

– Цитата Заварухина про вас: «Раньше вылезал на ворота с броском, а сейчас шайбу отбрасывает». Неужели за полгода вас там переучили?

– Хочешь иногда прыгнуть выше головы, быть на шаг впереди всех. Отсюда и передачи начинаются слишком сложные, хотя порой надо пойти на ворота и заколотить шайбу с мясом.

Когда результата нет, то не всегда можешь контролировать себя и бежишь «спасать Россию». Буду работать над этими моментами на предсезонке.

– То есть игра в не сделала вас более прямолинейным игроком?

– Когда там играешь, первое о чем думаешь – травму не получить. Там некоторые люди бегут, и им шайба не нужна. Им нужен ты. Они, по-моему, готовы убить.

Может быть, поэтому я и отбрасывался? Но я не думаю, что за такой короткий отрезок можно кардинально переучить игрока, – сказал нападающий .