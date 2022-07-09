Форсберг подписал 8-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

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«Нэшвиллу» удалось сохранить в команде форварда Филипа Форсберга.

27-летний шведский нападающий подписал новое соглашение с «Предаторс» на восемь лет с кэхитом 8,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки составит 70 млн долларов.

Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет 6 млн долларов за сезон. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг переписал личные рекорды по голам, очкам и передачам за сезон, набрав 84 (42+42) балла в 69 матчах.

Он также установил новый рекорд «Предаторс» по числу голов в регулярках за всю историю (220). Форсберг играет за «Нэшвилл» с 2013 года. 

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