Форсберг подписал 8-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

удалось сохранить в команде форварда .

27-летний шведский нападающий подписал новое соглашение с «Предаторс» на восемь лет с кэхитом 8,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки составит 70 млн долларов.

Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет 6 млн долларов за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг переписал личные рекорды по голам, очкам и передачам за сезон, набрав 84 (42+42) балла в 69 матчах.

Он также установил новый рекорд «Предаторс» по числу голов в регулярках за всю историю (220). Форсберг играет за «Нэшвилл» с 2013 года.