Форсберг подписал 8-летний контракт с «Нэшвиллом» с зарплатой 8,5 млн долларов в год

«Нэшвиллу» удалось сохранить в команде форварда Филипа Форсберга.
27-летний шведский нападающий подписал новое соглашение с «Предаторс» на восемь лет с кэхитом 8,5 миллиона долларов. Общая сумма сделки составит 70 млн долларов.
Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет 6 млн долларов за сезон.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Форсберг переписал личные рекорды по голам, очкам и передачам за сезон, набрав 84 (42+42) балла в 69 матчах.
Он также установил новый рекорд «Предаторс» по числу голов в регулярках за всю историю (220). Форсберг играет за «Нэшвилл» с 2013 года.