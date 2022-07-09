Юров о выборе «Миннесотой»: «Капризов уже поздравил. С клубом минут 20-30 говорили о новом сезоне»

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Данила Юров сообщил, что Кирилл Капризов уже поздравил его с попаданием в «Миннесоту». 

Клуб выбрал 18-летнего нападающего «Металлурга» под 24-м номером на драфте НХЛ-2022. 

– С русским скаутом «Уайлд» Иваном Непряевым уже общались?

– Нет, с ним еще не общались. Он не приехал в Монреаль. После церемонии поднялся в комнату «Миннесоты» и там был абсолютно весь персонал, который сидел за столом. Мы около 20-30 минут говорили о предстоящем сезоне. Но подробности пока раскрывать не буду.

– В «Миннесоте» может собраться достаточно большая русская диаспора. Капризов, Хуснутдинов, Хованов, Гуськов, Фирстов. Кто из них уже поздравил с попаданием в систему?

– Кирилл Капризов уже поздравил.

– Телефон в первый час после драфта не разрывался?

– Разрывался. На меня до сих пор подписывается по 3-4 человека в минуту.

– Когда поднимался на подиум, представлял, как играешь в одном звене с Капризовым?

– Нет. Когда меня выбрали, то просто почувствовал облегчение, – сказал Юров. 

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