Директор «Металлурга» о Юрове: «Выбор в 1-м раунде показывает, что наша школа – одна из сильнейших. Рассчитываем на него как на игрока основного состава»

Спортивный директор «Металлурга» поздравил Данилу Юрова.

высказался о 18-летнем форварде и итогах драфта .

«В первую очередь хотелось бы поздравить Данилу! 1-й раунд драфта НХЛ – результат не только таланта, но и упорной работы, которую он показывает на протяжении своей карьеры. Также поздравлю и семью Данилы. Уверен, его родители гордятся сыном.

В то же время драфт – лишь промежуточный результат на пути к большим целям. Думаю, и сам Данила прекрасно это понимает.

Выбор в 1-м раунде также показывает, что наша школа – одна из сильнейших в стране. Это успех всего нашего клуба, системы, мы и далее будем работать над развитием наших хоккеистов. В системе «Металлурга» есть талантливые ребята, которые могут показать себя в большом хоккее.

«Миннесота» – хорошая организация, ставящая перед собой самые высокие задачи. Такие задачи ставим и мы.

У Данилы еще год контракта с . Мы внимательно следим за его прогрессом и в будущем сезоне рассчитываем на него как на игрока основного состава», – поделился мыслями функционер.

В 1-м раунде драфта НХЛ были выбраны 3 российских игрока – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), нападающие Иван Мирошниченко («Вашингтон», 20-й номер) и ( , 24-й номер).

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022