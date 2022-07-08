Директор «Металлурга» о Юрове: «Выбор в 1-м раунде показывает, что наша школа – одна из сильнейших. Рассчитываем на него как на игрока основного состава»

Теги Металлург Мг Миннесота Сергей Гомоляко НХЛ драфт НХЛ КХЛ Данила Юров Хоккей

Спортивный директор «Металлурга» поздравил Данилу Юрова.

Сергей Гомоляко высказался о 18-летнем форварде и итогах драфта НХЛ.

«В первую очередь хотелось бы поздравить Данилу! 1-й раунд драфта НХЛ – результат не только таланта, но и упорной работы, которую он показывает на протяжении своей карьеры. Также поздравлю и семью Данилы. Уверен, его родители гордятся сыном.

В то же время драфт – лишь промежуточный результат на пути к большим целям. Думаю, и сам Данила прекрасно это понимает.

Выбор в 1-м раунде также показывает, что наша школа – одна из сильнейших в стране. Это успех всего нашего клуба, системы, мы и далее будем работать над развитием наших хоккеистов. В системе «Металлурга» есть талантливые ребята, которые могут показать себя в большом хоккее.

«Миннесота» – хорошая организация, ставящая перед собой самые высокие задачи. Такие задачи ставим и мы.

У Данилы еще год контракта с «Металлургом». Мы внимательно следим за его прогрессом и в будущем сезоне рассчитываем на него как на игрока основного состава», – поделился мыслями функционер.

В 1-м раунде драфта НХЛ были выбраны 3 российских игрока – защитник Павел Минтюков («Анахайм», 10-й номер), нападающие Иван Мирошниченко («Вашингтон», 20-й номер) и Данила Юров («Миннесота», 24-й номер).

Два словака на вершине, новый русский в «Вашингтоне», новый Кучеров в «Тампе». Главные сюжеты первого раунда драфта-2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные