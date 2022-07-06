«Флорида» продлила финского форварда Хепониеми на год. Контракт двусторонний

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«Флорида» продлила финского форварда Алекси Хепониеми на год.

Соглашение с 23-летним игроком является двусторонним (750 тысяч долларов в НХЛ и 100 тысяч в АХЛ при гарантированном минимуме за сезон 175 тысяч). 

В минувшем сезоне Хепониеми сыграл 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Пантерс» и набрал 1 (0+1) очко. 

В 56 матчах за «Шарлотт» в  АХЛ в его активе 39 (9+30) баллов. В Кубке Колдера добавил 4 (1+3) очка в 7 играх. 

«Алекси – одаренный и энергичный нападающий. Мы с нетерпением ждем его дальнейшего развития в нашей системе», – сказал генменеджер клуба Билл Зито. 

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