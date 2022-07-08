Сушинский о том, что Овечкина назвали трусом из-за Федотова: «Поддерживаю Александра, все правильно сделал. Зачем это обсуждать?»

Максим Сушинский поддержал Александра Овечкина, не прокомментировавшего ситуацию с Иваном Федотовым.
Напомним, что капитан «Вашингтона» не стал высказываться о ситуации с бывшим вратарем ЦСКА, которого военная прокуратура считает уклонистом от армии. Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?» ответил: «Нет, а зачем?».
Американский журналист Кайл Пэган позже назвал Овечкина трусом.
«Овечкин трус? Не думаю, я тоже не обсуждаю новость про Ивана Федотова. Полностью поддерживаю Александра. Он сделал все правильно. Зачем это обсуждать?
Я думаю, что об этом надо говорить не со мной или Александром.
Мы можем только догадываться о том, что случилось. Даже не хочется мусолить эту тему», – сказал бывший нападающий сборной России.