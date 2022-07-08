Сушинский о том, что Овечкина назвали трусом из-за Федотова: «Поддерживаю Александра, все правильно сделал. Зачем это обсуждать?»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Максим Сушинский поддержал Александра Овечкина, не прокомментировавшего ситуацию с Иваном Федотовым.

Напомним, что капитан «Вашингтона» не стал высказываться о ситуации с бывшим вратарем ЦСКА, которого военная прокуратура считает уклонистом от армии. Овечкин на вопрос «Про Федотова говорить не хочешь?» ответил: «Нет, а зачем?».

Американский журналист Кайл Пэган позже назвал Овечкина трусом.

«Овечкин трус? Не думаю, я тоже не обсуждаю новость про Ивана Федотова. Полностью поддерживаю Александра. Он сделал все правильно. Зачем это обсуждать?

Я думаю, что об этом надо говорить не со мной или Александром.

Мы можем только догадываться о том, что случилось. Даже не хочется мусолить эту тему», – сказал бывший нападающий сборной России.

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