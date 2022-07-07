Генменеджер «Филадельфии» о деле Федотова: «Деликатная ситуация. Будет лучше, если я буду ограниченно комментировать происходящее»

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Генеральный менеджер «Филадельфии» высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Флайерс», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

«Думаю, будет лучше, если я буду ограниченно комментировать происходящее. Очевидно, ситуация деликатная, и мы делаем все возможное, чтобы быть в курсе событий. Наверное, лучше всего оставить все так», – заявил Чак Флетчер.

Федотов будет служить в обычной роте в Северодвинске, а не в спортивной («Матч ТВ»)

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