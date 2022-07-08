Зарплата Летанга в «Питтсбурге» снизится с 8 до 4,8 млн долларов через три года

Стало известно, сколько будет зарабатывать в ближайшие годы.

Защитник «Питтсбурга» продлил контракт с клубом на 6 лет. Кэпхит составил 6,1 миллиона долларов.

По информации журналиста TSN Пьера Лебрюна, за первые два года 35-летний хоккеист заработает по 8 миллионов долларов, за третий – 6,2 миллиона, а в каждом из трех последних сезонов его заработок будет составлять 4,8 миллиона долларов.

Летанг выступает за с 2006 года. Он занимает третье место в списке игроков, проведших наибольшее количество матчей за «Пингвинз» (941), пятое – по количеству набранных очков (650).