«Питтсбург» близок к продлению контракта с Летангом на три года

вскоре может продлить контракт с .

«Пинвингс» находятся на завершающем этапе переговоров с 35-летним хоккеистом о новом соглашении, об этом сообщает журналист Деян Ковачевич.

Контракт, скорее всего, будет рассчитан на три года.

Летанг по итогам сезона занял 7-е место в голосовании на «Норрис Трофи». Он набрал 68 (10+58) очков в 78 матчах регулярного чемпионата при полезности «+20» и среднем времени на льду 25:46.

В 7 матчах Кубка Стэнли у него 4 (1+3) очка при полезности «минус 3».