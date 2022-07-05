Брюквин о воинской части: «Играли в «Три скрипа». Если офицеры три раза услышат скрип кровати, то всех поднимают, мы одеваемся в форму, снова раздеваемся, ложимся»

Хоккеист вспомнил, как провел три недели в воинской части.

– Вас прямо с улицы забрали?

– Не так. Мне просто позвонили и сказали: «Собирайся. Вечером должен быть». Не было такого, что меня на улице ловили, арестовали и под конвоем повели.

– То есть спортрота и армия – это выше, чем любой клуб ?

– Вообще-то да. У меня особого выбора не было. Я позвонил руководству «Динамо», объяснил ситуацию, и мне сказали: «Езжай».

– Нужно в армии служить год?

– Получатся, что так. Но в самой части я был только три недели.

– И как там? На тумбочке надо стоять? Пол чистить зубной щеткой? Или для спортсменов делают исключение?

– Когда туда поехал впервые, то все было очень серьезно. Пришел в московский военкомат, к которому привязан по району, и распределили меня в Калужскую область.

Отвезли туда. Я заранее побрился наголо. Когда попал в часть, то был в шоке со всего. А так все делал по уставу. Отбой в 22:00. Не дай бог какой-то шум будет.

Мы играли в «Три скрипа». Если офицеры три раза услышат из казармы какой-то скрип кровати, то всех поднимают, мы опять одеваемся в военную форму – снова раздеваемся, ложимся, и игра продолжается.

– Правда, что в казарме отбирают мобильный телефон?

– Я с собой брал маленький старый. Его разрешали оставить. Не стал приезжать с айфоном. Была вероятность, что его в самом деле могли отобрать. И не обязательно руководство части.

– Был риск, что кто-то наедет даже на хоккеиста КХЛ?

– Думаю, что в армии уже нет такой дедовщины, как раньше. Но не знаешь, куда попадешь. Просто решил не рисковать.

Вообще у меня в роте были три-четыре человека с судимостью. А так армия – это свой мир со своими законами.

Например, тебе сказали: «Иди и убирайся». Ты подмел плац и понимаешь, что должен потеряться, чтобы новую работу не дали, – сказал нападающий , ранее игравший в «Динамо».

Пять лет назад в армию забирали игрока «Динамо». Он провел в части неделю и пропустил две игры