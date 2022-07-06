Чинахов не считает, что ушел из «Авангарда» некрасиво: «Нормально уехал. От одного человека там все идет, не будем называть»

Егор Чинахов не считает свой уход из «Авангарда» некрасивым.
21-летний нападающий покинул клуб после завоевания Кубка Гагарина в прошлом году. Он перешел в «Коламбус», в составе которого отыграл минувший сезон.
– Правда, что в «Авангарде» вас не позвали на награждение в прошлом сезоне?
– Не будем эту тему затрагивать.
– Вы же болели тогда?
– Да. Сидел в отеле возле арены.
– Смотрели награждение?
– Мне не видно из окна было. Оно выходило на место, куда вторая команда заходит. А награждение было с другой стороны.
– Осталось чувство обиды?
– Нет. Все нормально.
– Вы красиво уехали, как думаете?
– Нормально уехал.
– А почему с другой стороны говорят, что некрасиво?
– Не знаю. Там от одного человека все идет. Не будем фамилию называть, – сказал Чинахов.
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