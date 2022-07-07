Адвокат Федотова: «Не знаем, где Иван будет с сентября. Его могут направить и в другое место службы»

Адвокат Ивана Федотова не знает, где хоккеист окажется в сентябре.

Вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с «Филадельфией», призвали на военную службу, он находится в учебной части Северного флота в Северодвинске.

«Насчет того, где Федотов будет находиться с сентября, мы не знаем. Возможно, он продолжит воинскую службу там же, где и находится. Возможно, в каком-то другом месте.

Он как человек, находящийся в армии на сегодняшний момент, может быть направлен и в другое место службы», – сказал Алексей Пономарев.

Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым